“Con lo que ha hecho este gobierno, la transición energética no tiene reversa”: MinMinas

Uno, Colombia tiene un potencial enorme en recursos renovables no convencionales -como el viento y el sol- que estaba prácticamente inexplotado cuando llegamos en agosto del 2018. En el norte, en particular en La Guajira, la radiación solar es un 60 por ciento mayor al promedio mundial, y el viento sopla a dos veces la velocidad promedio, pero Colombia solo tenía dos proyectos para aprovecharlos y no eran más del 0,5 o el 0,2 por ciento de la matriz.

Diego Mesa: No, y aquí aprovecho y doy un paso atrás. Nosotros tenemos en el sector un enfoque de portafolio, no nos ligamos a un tipo de tecnología. Así como le apostamos completamente a la energía renovable no convencional como parte de la transición, somos conscientes que tenemos unos potenciales importantes en otros recursos como los no renovables como el gas natural, los hidrocarburos y el carbón térmico. Entonces, las plantas térmicas tienen que tener medidas de compensación que permitan llegar a la carbono neutralidad en 2050, y ya lo vienen haciendo.

¿Eso cómo se hace? Hay dos avenidas.

Una es con adquisición de tecnologías avanzadas, especializadas en reducir emisiones. Cada vez vemos que las térmicas pueden acceder a ellas como Gecelca 3 y 3,2, nuevas plantas de carbón en Montelíbano y Puerto Libertador, en Córdoba. Son mucho más eficientes que con la tecnología anterior, que tiene la misma empresa en la Guajira.

La otra es con mitigación. Hay un gran potencial en la reforestación y en empezar a incursionar en tecnologías de captura de carbono.